В Иркутской области 45% жителей занимаются благотворительностью

Абсолютно лидирующей областью пожертвований стала помощь больным детям, ее готовы оказать 66,5% опрошенных людей. Об этом 14 мая 2018 года сообщает Агентство социальной информации.

Такие выводы сделаны в исследовании, которое было проведено по проекту «Байкальский форум фондов», сообщила 14 мая на конференции «Благотворительность в Иркутской области» директор по развитию фонда «Наследие иркутских меценатов», руководитель проекта Галина Калугина. Исследование проходило на средства регионального конкурса социально-общественных проектов «Губернское собрание общественности».

Всего было опрошено 1236 жителей Иркутской области старше 18 лет в девяти городах и районах, причем, проводился поквартирный опрос, чтобы максимально охватить все слои населения. Как выяснили исследователи, ведущими каналами коммуникации являются телевидение — 39,3%, социальные сети — 31,6% и из уст в уста — 21,5%. Традиционные каналы отстают по эффективности: наружная реклама (7,6%), печатные СМИ и радио (8,5%), рассылка фондов (1,8%). Больше всего о благотворительном процессе в регионе знают люди в возрасте от 30 до 45 лет.

По словам Галины Калугиной, исследование показало ключевой общественный запрос — необходимость полноценной медицинской помощи для больных детей. Кроме них, сострадание у жителей Иркутской области вызывают бездомные и увечные животные (на них жертвовали 20,2% опрошенных), малообеспеченные люди (17,3%), пожилые люди (16,6%), инвалиды (15,6%), воспитанники детдомов (15,2%). Меньше всего иркутяне готовы давать деньги на экологические проекты (3,6%) и реставрацию памятников культуры (2,4%).

В проекте были исследованы и популярные способы пожертвований. Оказывается, лидирует отправка платных СМС (38,9%). Однако, как заявила Галина Калугина, на местные благотворительные фонды не льётся золотой дождь таких пожертвований, поскольку большая часть уходит в общероссийские фонды. «Но привычка у людей отправлять платные СМС уже есть, с этим можно работать», — сказала руководитель проекта. На втором месте — передача денег из рук в руки (32,2%). Менее всего жители региона доверяют инновационным способам (интернет-платформы, электронные кошельки и т. д. ).

«Это исследование является чрезвычайно важным для понимания ситуации в сфере благотворительности, — подытожила Галина Калугина. — Участники благотворительного рынка все активнее проявляют себя, пытаются привлечь к своей деятельности широкую общественность, призывая участвовать в проектах, делать пожертвования, становиться волонтёрами. Но НКО необходимо понимать, откуда люди получают информацию об их деятельности, как им удобнее и понятнее сотрудничать».