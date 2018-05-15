В Иркутской области 45% жителей занимаются благотворительностью
В Иркутской области 80% жителей периодически получают информацию о благотворительной деятельности, а занимаются таковой от случая к случаю 45%.
В Иркутской области 80% жителей периодически получают информацию о благотворительной деятельности, а занимаются таковой от случая к случаю 45%.
Абсолютно лидирующей областью пожертвований стала помощь больным детям, ее готовы оказать 66,5% опрошенных людей. Об этом 14 мая 2018 года сообщает Агентство социальной информации.
Такие выводы сделаны в исследовании, которое было проведено по проекту «Байкальский форум фондов», сообщила 14 мая на конференции «Благотворительность в Иркутской области» директор по развитию фонда «Наследие иркутских меценатов», руководитель проекта Галина Калугина. Исследование проходило на средства регионального конкурса
Всего было опрошено 1236 жителей Иркутской области старше 18 лет в девяти городах и районах, причем, проводился поквартирный опрос, чтобы максимально охватить все слои населения. Как выяснили исследователи, ведущими каналами коммуникации являются телевидение — 39,3%, социальные сети — 31,6% и из уст в уста — 21,5%. Традиционные каналы отстают по эффективности: наружная реклама (7,6%), печатные СМИ и радио (8,5%), рассылка фондов (1,8%). Больше всего о благотворительном процессе в регионе знают люди в возрасте от 30 до 45 лет.
В проекте были исследованы и популярные способы пожертвований. Оказывается, лидирует отправка платных СМС (38,9%). Однако, как заявила Галина Калугина, на местные благотворительные фонды не льётся золотой дождь таких пожертвований, поскольку большая часть уходит в общероссийские фонды. «Но привычка у людей отправлять платные СМС уже есть, с этим можно работать», — сказала руководитель проекта. На втором месте — передача денег из рук в руки (32,2%). Менее всего жители региона доверяют инновационным способам (интернет-платформы, электронные кошельки
«Это исследование является чрезвычайно важным для понимания ситуации в сфере благотворительности, — подытожила Галина Калугина. — Участники благотворительного рынка все активнее проявляют себя, пытаются привлечь к своей деятельности широкую общественность, призывая участвовать в проектах, делать пожертвования, становиться волонтёрами. Но НКО необходимо понимать, откуда люди получают информацию об их деятельности, как им удобнее и понятнее сотрудничать».
Исследование будет широко распространено — опубликовано на сайтах управления по информационной политике и национальным отношениям правительства Иркутской области, фонда «Наследие иркутских меценатов», Общественной палата региона. Авторы проекта надеются, что исследование поможет организовывать свою работу более профессионально, эффективно, осознанно.