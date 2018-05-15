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06:44 (мск), источник: Om1.ru

На участие в весеннем полумарафоне в Омске заявились 1 500 человек

При этом максимальное разрешенное количество участников составляет 2 000 человек. Онлайн-регистрация продлена.

Организаторы весеннего полумарафона в Омске «ЗаБег» продлили онлайн-регистрацию до 18 мая включительно. Как сообщает «ОмскРегион», на дистанции заявились 1 500 человек, тогда как максимальное количество участников составляет 2 000 человек. Чтобы увеличить число бегунов организаторы пошли на продление сроков регистрации на несколько дней.

Константин Подбельский, директор серии марафонов:

— После подведения итогов регистрации нами было принято решение продлить прием заявок в режиме онлайн до 18 мая включительно, если лимит количества участников не будет достигнут раньше. Уже сегодня к нам поступило множество звонков от тех, кто по каким-то причинам не успел зарегистрироваться, но хочет принять участие в забеге. В первую очередь мы пошли на этот шаг ради них.

Добавим, что регистрация участников доступна на сайтах runsim.ru и забег.рф. В спортивную программу входит четыре дистанции: 2 км, 5 км, 10,5 км и 21,1 км. Полумарафон пройдет на территории Омской крепости 19 мая. Начало в 10:00.

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