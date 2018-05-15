На участие в весеннем полумарафоне в Омске заявились 1 500 человек
При этом максимальное разрешенное количество участников составляет 2 000 человек.
При этом максимальное разрешенное количество участников составляет 2 000 человек.
Организаторы весеннего полумарафона в Омске «ЗаБег» продлили
Константин Подбельский, директор серии марафонов:
— После подведения итогов регистрации нами было принято решение продлить прием заявок в режиме онлайн до 18 мая включительно, если лимит количества участников не будет достигнут раньше. Уже сегодня к нам поступило множество звонков от тех, кто по
Добавим, что регистрация участников доступна на сайтах runsim.ru и забег.рф. В спортивную программу входит четыре дистанции: 2 км, 5 км, 10,5 км и 21,1 км. Полумарафон пройдет на территории Омской крепости 19 мая. Начало в 10:00.