На участие в весеннем полумарафоне в Омске заявились 1 500 человек

Организаторы весеннего полумарафона в Омске «ЗаБег» продлили онлайн-регистрацию до 18 мая включительно. Как сообщает «ОмскРегион», на дистанции заявились 1 500 человек, тогда как максимальное количество участников составляет 2 000 человек. Чтобы увеличить число бегунов организаторы пошли на продление сроков регистрации на несколько дней.

— После подведения итогов регистрации нами было принято решение продлить прием заявок в режиме онлайн до 18 мая включительно, если лимит количества участников не будет достигнут раньше. Уже сегодня к нам поступило множество звонков от тех, кто по каким-то причинам не успел зарегистрироваться, но хочет принять участие в забеге. В первую очередь мы пошли на этот шаг ради них.