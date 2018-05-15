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05:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутские ученые рассчитывают ускорить селекцию байкальских рыб

Иркутские ученые разработали проект по созданию гибридов байкальских сиговых рыб, перспективных для товарного рыбоводства. Об этом сообщается на сайте Иркутского научного центра СО РАН.

«Основная идея состоит в том, чтобы, не нанося ущерба экосистеме Байкала, не занимаясь браконьерством и выловом ценных видов рыб, вырастить вкусную и полезную продукцию в искусственных условиях», — приводятся в релизе слова научного сотрудника Юлии Скороходовой.

Перспективным в плане рыборазведения специалисты называют гибрид пеляди и байкальского сига.

«Байкальские сиговые рыбы могут дать потомство только к пятому-седьмому годам жизни. Скрещивая их с короткоцикловыми пелядью или тугуном, мы получим жизнестойкое, быстро растущее и быстро созревающее потомство», — говорят ученые.

Результатом проекта станет разработка технологии селекции, получение товарной рыбы, вес которой достигнет 500−800 граммов в первый-второй год жизни, а также биоматериала для выращивания гибридов.

Разведение гибридов сиговых рыб может быть интересно не только в пределах России, но и за рубежом, резюмируют ученые. Ихтиологи планируют создать для каждого вида сиговых рыб собственный паспорт, в котором будут описаны их генетические, физиологические свойства и даже поведенческие особенности.

Проект по селекции байкальских сиговых рыб победил в конкурсе стартапов «Потенциал будущего».

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