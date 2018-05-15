Иркутские ученые рассчитывают ускорить селекцию байкальских рыб

«Основная идея состоит в том, чтобы, не нанося ущерба экосистеме Байкала, не занимаясь браконьерством и выловом ценных видов рыб, вырастить вкусную и полезную продукцию в искусственных условиях», — приводятся в релизе слова научного сотрудника Юлии Скороходовой.

Перспективным в плане рыборазведения специалисты называют гибрид пеляди и байкальского сига.

«Байкальские сиговые рыбы могут дать потомство только к пятому-седьмому годам жизни. Скрещивая их с короткоцикловыми пелядью или тугуном, мы получим жизнестойкое, быстро растущее и быстро созревающее потомство», — говорят ученые.

Результатом проекта станет разработка технологии селекции, получение товарной рыбы, вес которой достигнет 500−800 граммов в первый-второй год жизни, а также биоматериала для выращивания гибридов.

Разведение гибридов сиговых рыб может быть интересно не только в пределах России, но и за рубежом, резюмируют ученые. Ихтиологи планируют создать для каждого вида сиговых рыб собственный паспорт, в котором будут описаны их генетические, физиологические свойства и даже поведенческие особенности.