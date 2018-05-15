Студенты Хабаровского края стали ещё ближе к «Городской среде»

Учащиеся представили первые дизайн-проекты в день открытия Центра. Будущие архитекторы показали не только привычные детские площадки и скверы, но и новые решения, отражающие взгляды студентов на современный облик города.

«Центр компетенций городской среды в Хабаровском крае — это новая, более глубокая форма развития идеи создания пространства для проживания современного человека. Люди устали от зимы, от скучных форм и красок, “задышали” энергетикой ярких эмоций, неожиданных творческих решений в подходе к повседневным образам мест проживания», — отметила заместитель министра ЖКХ края Полина Шутова.

По её словам, открытие Центра компетенций — первый шаг по ускорению темпов создания комфортной среды. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, дизайн-проекты студентов ТОГУ появятся на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. В дальнейшем разработанные макеты могут быть частично или полностью воплощены в дальнейшем при обустройстве общественных пространств.