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06:06 (мск), источник: Восток Медиа

Студенты Хабаровского края стали ещё ближе к «Городской среде»

В Хабаровском крае открылся Центр компетенций по формированию комфортной городской среды — на базе Тихоокеанского государственного университета. Студентам вуза предстоит ещё более плотно поработать над преобразованием дворовых и общественных пространств.

Учащиеся представили первые дизайн-проекты в день открытия Центра. Будущие архитекторы показали не только привычные детские площадки и скверы, но и новые решения, отражающие взгляды студентов на современный облик города.

«Центр компетенций городской среды в Хабаровском крае — это новая, более глубокая форма развития идеи создания пространства для проживания современного человека. Люди устали от зимы, от скучных форм и красок, “задышали” энергетикой ярких эмоций, неожиданных творческих решений в подходе к повседневным образам мест проживания», — отметила заместитель министра ЖКХ края Полина Шутова.

По её словам, открытие Центра компетенций — первый шаг по ускорению темпов создания комфортной среды. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, дизайн-проекты студентов ТОГУ появятся на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. В дальнейшем разработанные макеты могут быть частично или полностью воплощены в дальнейшем при обустройстве общественных пространств.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в прошлом году минЖКХ края наградило студентов, которые разрабатывали дизайн-проекты для «Формирования комфортной городской среды». Их идеи активно применялись в ходе реализации программы в регионе.

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