Павильоны на правобережье Красноярска приведут к единому стилю

Источник: НИА Красноярск

Руководитель района пообещал предпринимателям, что их павильоны останутся на прежних местах — переместят только некоторые сооружения.

Бизнесменам показали проект со схемой размещения ларьков. Им предложили привести свои объекты к единому стилю. Уже разработаны эскизные проекты, из которых предприниматели смогут выбрать наиболее понравившийся вариант.

В мэрии отметили, что владельцы павильонов отнеслись к такому предложению положительно. Кроме обновления ларьков, бизнесмены решили организовать благоустроенный общественный туалет и взять на себя содержание будущего сквера. А один из владельцев ларьков предложил сделать закрытую стоянку для мусорных баков, чтобы ветер не разносил мусор по округе.