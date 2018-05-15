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06:08 (мск), источник: НИА Красноярск

Павильоны на правобережье Красноярска приведут к единому стилю

Торговые павильоны на Свердловской возле будущего сквера Универсиады не будут сносить, а модернизируют. Об этом заявил накануне глава администрации Свердловского района Игорь Титенков на встрече с владельцами ларьков.

Источник: НИА Красноярск

Руководитель района пообещал предпринимателям, что их павильоны останутся на прежних местах — переместят только некоторые сооружения.

Бизнесменам показали проект со схемой размещения ларьков. Им предложили привести свои объекты к единому стилю. Уже разработаны эскизные проекты, из которых предприниматели смогут выбрать наиболее понравившийся вариант.

В мэрии отметили, что владельцы павильонов отнеслись к такому предложению положительно. Кроме обновления ларьков, бизнесмены решили организовать благоустроенный общественный туалет и взять на себя содержание будущего сквера. А один из владельцев ларьков предложил сделать закрытую стоянку для мусорных баков, чтобы ветер не разносил мусор по округе.

Игорь Титенков заявил, что благоустройство сквера начнется уже менее чем через месяц: 1 июня. Поэтому все вопросы с выбором дизайна павильонов и оформлением документов нужно решать как можно быстрее. Известно, что около сквера останутся 8 торговых ларьков.

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