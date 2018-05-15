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06:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

В школе и детсаду двух сёл Зиминского района сделают капремонт

В детском саду села Кимильтей и в школе Масляногорска Зиминского района в июле 2018 году начнут делать капитальный ремонт.

Об этом «Байкал Инфо» 11 мая сообщила мэр Зиминского района Наталья Никитина. По словам мэра, объекты вошли в программу капитального ремонта благодаря активной поддержке депутатов Законодательного собрания Иркутской области Владислава Буханова и Натальи Дикусаровой.

В детском саду поменяют окна, двери и крышу. На это предусмотрено 4,3 млн рублей: из местного бюджета — 215 тыс. рублей, из областного — 4,85 млн рублей. Ремонт завершат к новому учебному году.

В Масляногорской школе заменят крышу. В 2016 году сильный град пробил кровлю, дыры хоть и залатали, но крыша может в будущем начать протекать. На замену кровли предусмотрено 4,6 млн рублей, из которых 4,37 млн — из областного бюджета. Планируется, что ремонт завершится в августе.

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