В Приморье отмечают Международный день семьи
Цель праздника — обратить внимание на проблемы семей.
Цель праздника — обратить внимание на проблемы семей.
Международный день семьи празднуют 15 мая в Приморье, сообщает РИА VladNews.
Ежегодный праздник учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году для того, чтобы общественности стран обратили внимание на многочисленные проблемы семьи.
Семья основной элемент общества и первая ступень социализации человека. Именно с семьи начинается жизнь маленького человечка, в кругу родных и близких формируется личность и гражданин.
Семья источник любви, поддержки, тепла и уважения. И без семьи человек не может существовать.