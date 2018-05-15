В Приморье отмечают Международный день семьи

Международный день семьи празднуют 15 мая в Приморье, сообщает РИА VladNews.

Ежегодный праздник учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году для того, чтобы общественности стран обратили внимание на многочисленные проблемы семьи.

Семья основной элемент общества и первая ступень социализации человека. Именно с семьи начинается жизнь маленького человечка, в кругу родных и близких формируется личность и гражданин.