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06:10 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье отмечают Международный день семьи

Цель праздника — обратить внимание на проблемы семей.

Международный день семьи празднуют 15 мая в Приморье, сообщает РИА VladNews.

Ежегодный праздник учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году для того, чтобы общественности стран обратили внимание на многочисленные проблемы семьи.

Семья основной элемент общества и первая ступень социализации человека. Именно с семьи начинается жизнь маленького человечка, в кругу родных и близких формируется личность и гражданин.

Семья источник любви, поддержки, тепла и уважения. И без семьи человек не может существовать.

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