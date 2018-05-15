Видео приморского «корабля-призрака» появились в Сети
Скандально известное судно «Еруслан» снова приковало к себе внимание жителей Приморья. Во вторник, 15 мая, в Instagram опубликовали фото и видео полузатонувшего судна, сообщает DEITA. RU.
Скандально известное судно «Еруслан» снова приковало к себе внимание жителей Приморья. Во вторник, 15 мая, в Instagram опубликовали фото и видео полузатонувшего судна, сообщает DEITA. RU.
«Все, наверное, уже забыли Еруслан, он еще пока на плаву, но ему осталось недолго», — так озаглавило видео в популярном паблике dps_control.
Оценивая визуально видеокадры, можно предположить, что он
Напомним, «Еруслан», брошенный судовладельцем и оставленный экипажем, длительное время находился на рейде Владивостока на акватории Амурского залива. На судно был наложен арест службой судебных приставов. В январе 2017 года судно начали грабить мародеры, а 31 января на «Еруслане» возник пожар.
В начале 2018 года о полузатонувшем судне вспомнили, и Росимущество выставило его на торги с начальной ценой около 1,9 миллиона рублей. О своем желании приобрести судно, получившее в народе название «корабль-призрак», никто не заявлял.
Екатерина Лапкина.