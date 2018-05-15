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06:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Видео приморского «корабля-призрака» появились в Сети

Скандально известное судно «Еруслан» снова приковало к себе внимание жителей Приморья. Во вторник, 15 мая, в Instagram опубликовали фото и видео полузатонувшего судна, сообщает DEITA. RU.

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«Все, наверное, уже забыли Еруслан, он еще пока на плаву, но ему осталось недолго», — так озаглавило видео в популярном паблике dps_control.

Оценивая визуально видеокадры, можно предположить, что он по-прежнему лежит на грунте в бухте Нерпа (поселок Славянка).

Напомним, «Еруслан», брошенный судовладельцем и оставленный экипажем, длительное время находился на рейде Владивостока на акватории Амурского залива. На судно был наложен арест службой судебных приставов. В январе 2017 года судно начали грабить мародеры, а 31 января на «Еруслане» возник пожар.

В начале 2018 года о полузатонувшем судне вспомнили, и Росимущество выставило его на торги с начальной ценой около 1,9 миллиона рублей. О своем желании приобрести судно, получившее в народе название «корабль-призрак», никто не заявлял.

Екатерина Лапкина.

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