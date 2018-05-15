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06:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На правобережье снова откроют разворот на съезде с Октябрьского моста

Но сначала дорожники его доработают.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В этом году в переулке Сибирском запланированы работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Во-первых, в мэрии планируют снова открыть разворот на съезде с Октябрьского моста на правобережье в районе гипермаркета «Окей». Напомним, его еще в 2014 году организовали строители торгового комплекса. Однако сделали они это незаконно с нарушениями требований безопасности. Поэтому через некоторое время разворотная петля была заблокирована бетонными блоками.

Теперь специалистами принято решение этот участок доработать и открыть.

«Потоки разделятся так, чтобы автомобили, двигающиеся с моста на ул. Крайнюю, беспрепятственно вливались в поток, который едет туда с проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», — рассказал начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Игорь Воевалко.

Также в переулке Сибирский дорожники доработают перекресток в районе здания компании «Красноярскнефтепродукт». Там сместят островок безопасности, чтобы бензовозы при заезде на территорию не создавали аварийные ситуации. Также обустроят регулируемый пешеходный переход.

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