На правобережье снова откроют разворот на съезде с Октябрьского моста

В этом году в переулке Сибирском запланированы работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Во-первых, в мэрии планируют снова открыть разворот на съезде с Октябрьского моста на правобережье в районе гипермаркета «Окей». Напомним, его еще в 2014 году организовали строители торгового комплекса. Однако сделали они это незаконно с нарушениями требований безопасности. Поэтому через некоторое время разворотная петля была заблокирована бетонными блоками.