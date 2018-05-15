На правобережье снова откроют разворот на съезде с Октябрьского моста
Но сначала дорожники его доработают.
Но сначала дорожники его доработают.
В этом году в переулке Сибирском запланированы работы по обеспечению безопасности дорожного движения.
«Потоки разделятся так, чтобы автомобили, двигающиеся с моста на ул. Крайнюю, беспрепятственно вливались в поток, который едет туда с проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», — рассказал начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Игорь Воевалко.
Также в переулке Сибирский дорожники доработают перекресток в районе здания компании «Красноярскнефтепродукт». Там сместят островок безопасности, чтобы бензовозы при заезде на территорию не создавали аварийные ситуации. Также обустроят регулируемый пешеходный переход.