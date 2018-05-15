Вот таким образом осчастливят почти 100 тысяч приморцев

Источник: ДЕЙТА

При определении абсолютного размера МРОТ используется величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года. Во II квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособного населения оставлял 11 163 рубля.

По оценке специалистов, увеличение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 2018 году положительным образом скажется на 77,5 тысячах приморцев. Более 30 тысяч из них — работники бюджетных отраслей.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в регионе расчет МРОТ производится с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за непрерывный стаж работы.

«Для южных районов Дальнего Востока максимальный размер процентных надбавок составляет 30%, в районах, приравненных к районам Крайнего Севера — 50%», — уточняют специалисты.

С учетом районного коэффициента 1,2 и максимальной процентной надбавки за стаж работы в южных районах края минимальный размер оплаты труда не может быть ниже, чем 16 744,5 рубля. В муниципальных образованиях на севере Приморья — не менее 18 977,1 рубля.

В соответствии с краевым законодательством предприятиям и организациям предоставлено право по согласованию с соответствующими профсоюзными органами вводить минимальный размер районного коэффициента 1,3.

Для таких работодателей в южных районах края МРОТ составляет 17 860,8 рубля. В районах, приравненных к районам Крайнего Севера — 20 093,4 рубля.

В департаменте обращают внимание работодателей на то, что районные коэффициенты и процентные надбавки, связанные с работой в местностях с особыми климатическими условиями, не включаются в состав МРОТ.

«Нужно помнить об этом при начислении заработной платы своим работникам», — подчеркивает директор ведомства Лилия Лаврентьева.

Напомним, о необходимости приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму уже в этом году заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода 10 января. Ранее планировалось уравнять МРОТ с прожиточным минимумом с 1 января 2019 года.

«И будет постоянная индексация. С этого момента МРОТ не будет опускаться ниже прожиточного минимума», — заключил Владимир Путин.