Далай-лама рассказал, как принять сложное решение
ДХАРАМСАЛА, 15 мая — РИА Новости, Ольга Липич.
ДХАРАМСАЛА, 15 мая — РИА Новости, Ольга Липич.
«Необходимо максимально задействовать свои умственные способности, анализировать снова и снова. Нельзя позволять, чтобы эмоции влияли на ваше решение. Если вы примете
«Нельзя отталкиваться от желаний и делать выбор в пользу желательного для вас исхода. Принимая решение, необходимо смотреть на вещи трезво», — отметил духовный лидер буддистов.
По его словам, также очень важно «посоветоваться с другом, с несколькими друзьями, искренними друзьями».
«После этого следует принять решение и уже не испытывать сожалений. Скажите себе: я сделал все, что было в моих силах, я спросил мнение разных друзей, наконец, я принял решение и мне не о чем сожалеть. Я сам всегда именно так поступаю», — признался собеседник агентства.
Вначале, добавил он, могут быть некоторые колебания, страх. «Но затем следует вооружиться решимостью. Очень важно сперва провести тщательное исследование. А когда решение принято, нужно проявить силу воли, действовать решительно, невзирая на трудности», — заключил