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06:20 (мск), источник: РИА Новости

Далай-лама рассказал, как принять сложное решение

ДХАРАМСАЛА, 15 мая — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама рассказал, что для принятия правильного решения в сложной ситуации надо проанализировать ее без эмоций и страхов, непредвзято, посоветоваться с искренними друзьями, а потом уже сделать выбор и не жалеть о нем.

Источник: РИА Новости

«Необходимо максимально задействовать свои умственные способности, анализировать снова и снова. Нельзя позволять, чтобы эмоции влияли на ваше решение. Если вы примете какое-то решение под действием эмоций, то потом, когда эмоции улягутся, вы увидите, что решение было ошибочным. Сильные эмоции затрудняют нашу способность мыслить. Они делают наше отношение предвзятым. А любое решение, принятое под действием предвзятости, будет ошибочным», — сказал Далай-лама в интервью РИА Новости по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в Дхарамсале.

Чтобы сделать правильный выбор, подчеркнул он, необходимы «покой ума» и «тщательное объективное исследование».

«Нельзя отталкиваться от желаний и делать выбор в пользу желательного для вас исхода. Принимая решение, необходимо смотреть на вещи трезво», — отметил духовный лидер буддистов.

По его словам, также очень важно «посоветоваться с другом, с несколькими друзьями, искренними друзьями».

«После этого следует принять решение и уже не испытывать сожалений. Скажите себе: я сделал все, что было в моих силах, я спросил мнение разных друзей, наконец, я принял решение и мне не о чем сожалеть. Я сам всегда именно так поступаю», — признался собеседник агентства.

Вначале, добавил он, могут быть некоторые колебания, страх. «Но затем следует вооружиться решимостью. Очень важно сперва провести тщательное исследование. А когда решение принято, нужно проявить силу воли, действовать решительно, невзирая на трудности», — заключил Далай-лама.

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