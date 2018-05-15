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06:40 (мск), источник: АиФ Владивосток

Самым высокооплачиваемым работником администрации края стал Гагик Захарян

По данным декларации о доходах его заработок за 2017 год составил около 57 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

По данным сайта www.primorsky.ru Гагик Захарян стал не просто самым богатым вице-губернатором региона — он признан самым высооплачиваемым работником краевой администрации. Годовой заработок чиновника составил примерно 57 миллионов рублей, в то время как доход врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко в 2017 году оказался равен 16 миллионам рублей.

«В собственности Гагика Захаряна находятся две квартиры, одна в Армении, другая в России, а также два земельных участка общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров. Помимо всего этого Гагик Захарян владеет двумя автомобилями элит класса: Audi и Ford Focus», — сообщили в администрации Приморского края.

Напомним, что самый богатый вице-губернатор Приморья курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, а также государственного жилищного надзора.

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