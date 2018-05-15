Самым высокооплачиваемым работником администрации края стал Гагик Захарян
По данным декларации о доходах его заработок за 2017 год составил около 57 млн рублей.
По данным декларации о доходах его заработок за 2017 год составил около 57 млн рублей.
По данным сайта www.primorsky.ru Гагик Захарян стал не просто самым богатым
«В собственности Гагика Захаряна находятся две квартиры, одна в Армении, другая в России, а также два земельных участка общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров. Помимо всего этого Гагик Захарян владеет двумя автомобилями элит класса: Audi и Ford Focus», — сообщили в администрации Приморского края.
Напомним, что самый богатый