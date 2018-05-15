После ремонта дорог в Красноярске поменяют схему движения

Источник: НИА Красноярск

Сейчас работы ведутся на 24 городских улицах. Еще на 16 магистралях дорожники приступят к ремонту в ближайшее время.

Изменения, сообщают в городской администрации, должны сделать красноярские улицы безопаснее для водителей и пешеходов. Они коснутся нескольких объектов.

На перекрестке Водопьянова и 9 Мая светофор больше не будет регулировать поворот направо. Кроме того, там расширят полосу движения, уменьшат островок безопасности и перенесут стоп-линию. После этого водители смогут проехать перекресток свободно, так как не будут стоять на светофоре.

С перекрестка Парижской Коммуны и Дубровинского уберут стихийную парковку, обустроят островок безопасности и поставят новый светофор вместо двух старых.

На пересечении Светлогорской и Урванцева два выезда к автосервису и на автостоянку уже объединили и подвели к перекрестку. Позднее там установят светофор.

На перекрестке Копылова и Робеспьера уменьшат островок безопасности, что позволит организовать четырехполосное движение транспорта.

В районе перекрестка улиц Бограда и Робеспьера сделают островок безопасности. Сейчас в этом месте находится стихийная парковка, и пешеходы вынуждены передвигаться между машинами.

На перекрестке Деповской и Бограда у ж/д вокзала со всех четырех сторон появятся пешеходные переходы, а на светофорах — дополнительные сигналы для пешеходов.

Приведут в порядок и остановку «Сбербанк» на 78 Добровольческой бригады. Остановки автобусов будут разнесены соответственно нормативам, а между ними обустроят пешеходный переход.

На улице Калинина уже изменили форму островка безопасности, благодаря чему троллейбусы могут безопасно делать поворот.