Попрошайничать в метро Новосибирска запретят с 30 декабря

В вагоне пассажиры будут обязаны снимать со спины рюкзаки и другую объемную ручную кладь. В метро запретят провозить велосипеды (исключение — складные велосипеды в чехлах). Нельзя будет провозить собак без намордников и вне клеток (собак-поводырей данное правило не касается). Запретят ездить по станциям на роликовых коньках, самокатах, велосипедах, мопедах и мотоциклах.

«В метро нельзя попрошайничать, — говорится в сообщении на сайте Новосибирского метрополитена. — Нельзя приставать к работникам метрополитена или другим пассажирам с предложениями обмена товаров, купли-продажи, а также в целях гадания. Категорически запрещено пользоваться летательными аппаратами».