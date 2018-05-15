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07:11 (мск), источник: VN.ru

Попрошайничать в метро Новосибирска запретят с 30 декабря

Минтранс РФ опубликовал проект приказа об утверждении типовых правил пользования метро. Всего в документе — 52 пункта с несколькими десятками подпунктов. Приказ вступит в силу 30 декабря 2018 года.

В вагоне пассажиры будут обязаны снимать со спины рюкзаки и другую объемную ручную кладь. В метро запретят провозить велосипеды (исключение — складные велосипеды в чехлах). Нельзя будет провозить собак без намордников и вне клеток (собак-поводырей данное правило не касается). Запретят ездить по станциям на роликовых коньках, самокатах, велосипедах, мопедах и мотоциклах.

«В метро нельзя попрошайничать, — говорится в сообщении на сайте Новосибирского метрополитена. — Нельзя приставать к работникам метрополитена или другим пассажирам с предложениями обмена товаров, купли-продажи, а также в целях гадания. Категорически запрещено пользоваться летательными аппаратами».

В правилах прописано, что пассажиры будут обязаны уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. В правилах метро в настоящее время эта форма дана только в качестве рекомендации.

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