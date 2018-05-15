В Омске жители хотят провести референдум о строительстве частного метро

В Омске начался сбор подписей за проведение референдума о строительстве частного надземного метро, которое охватит не только областной центр, но и пригород. За 30 дней необходимо собрать 10 тыс подписей.

Инициатором проекта выступил предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин. Согласно его экономическому обоснованию, надземное метро можно будет построить с привлечением только частных инвестиций за четыре года. Предполагается, что сеть будет протяжённостью 80 км и насчитывать 50 станций. Для жителей города проезд планируется сделать бесплатным. Содержание метрополитена предполагается осуществлять за счет сдачи в аренду торговых площадей на станциях.

Сбор подписей ведется в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте. По данным сайта, за референдум уже проголосовало более 200 человек.