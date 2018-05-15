В Омске жители хотят провести референдум о строительстве частного метро
Инициативная группа омичей собирает в сети подписи о проведении референдума о строительстве нового метро.
Инициативная группа омичей собирает в сети подписи о проведении референдума о строительстве нового метро.
В Омске начался сбор подписей за проведение референдума о строительстве частного надземного метро, которое охватит не только областной центр, но и пригород. За 30 дней необходимо собрать 10 тыс подписей.
Инициатором проекта выступил предприниматель из
Сбор подписей ведется в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте. По данным сайта, за референдум уже проголосовало более 200 человек.
Отметим, что проект Рината Бичурина включает в себя строительство наземного метро в крупных городах России с населением от 300 тыс человек. Данная инициатива для Омска приобретает актуальность в свете последних решений Омского областного правительства, касающихся метро: его строительство, длящееся с 1992 года, но так и не завершенное, было решено заморозить.