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07:13 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске жители хотят провести референдум о строительстве частного метро

Инициативная группа омичей собирает в сети подписи о проведении референдума о строительстве нового метро.

В Омске начался сбор подписей за проведение референдума о строительстве частного надземного метро, которое охватит не только областной центр, но и пригород. За 30 дней необходимо собрать 10 тыс подписей.

Инициатором проекта выступил предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин. Согласно его экономическому обоснованию, надземное метро можно будет построить с привлечением только частных инвестиций за четыре года. Предполагается, что сеть будет протяжённостью 80 км и насчитывать 50 станций. Для жителей города проезд планируется сделать бесплатным. Содержание метрополитена предполагается осуществлять за счет сдачи в аренду торговых площадей на станциях.

Сбор подписей ведется в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте. По данным сайта, за референдум уже проголосовало более 200 человек.

Отметим, что проект Рината Бичурина включает в себя строительство наземного метро в крупных городах России с населением от 300 тыс человек. Данная инициатива для Омска приобретает актуальность в свете последних решений Омского областного правительства, касающихся метро: его строительство, длящееся с 1992 года, но так и не завершенное, было решено заморозить.

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