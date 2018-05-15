Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Анастасия Волочкова отменила свадьбу
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Советник Порошенко: "Мы окружены, защищаться нам нечем"
Евровидение: Почему Киркоров обиделся на Беларусь
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
На что живет королевская семья Великобритании
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
07:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Очевидец снял на видео поединок черепах в Мангистау

Ролик с дракой пресмыкающихся был снят на месторождении Каламкас в понедельник, 14 мая.

Автор видео рассказал, что впервые видит такую схватку и не может сказать, что она может значить, пишет «Лада».

«Я даже не знаю, что это за процесс: спаривание или поединок. Мне самому стало интересно, и я решил поделиться видео с людьми», — сказал Федор.

Степная (среднеазиатская) черепаха живет 40−50 лет. Возраст можно определить по числу бороздок на панцире. Длина черепахи в среднем составляет от 15 до 20 сантиметров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Жомарт Ертаев сделал заявление после ареста
Привет из Шымкента: как казахстанка стала волонтером ЧМ-2018 по футболу
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
В Кемерове начали демонтаж ТЦ «Зимняя вишня»
На единственной заправке острова Кунашир закончился бензин
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
Далай-лама рассказал, как принять сложное решение
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России Кто и на что наиграл в матче со словаками
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь