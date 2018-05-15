Очевидец снял на видео поединок черепах в Мангистау

Автор видео рассказал, что впервые видит такую схватку и не может сказать, что она может значить, пишет «Лада».

«Я даже не знаю, что это за процесс: спаривание или поединок. Мне самому стало интересно, и я решил поделиться видео с людьми», — сказал Федор.

Степная (среднеазиатская) черепаха живет 40−50 лет. Возраст можно определить по числу бороздок на панцире. Длина черепахи в среднем составляет от 15 до 20 сантиметров.