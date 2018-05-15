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07:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирец претендует на пост президента Олимпийского комитета России

Выдвижение Станислава Позднякова поддержали 35 членов организации.

На официальном сайте Олимпийского комитета России появилась информация о выдвижении на пост президента организации четырехкратных Олимпийских чемпионов Станислава Позднякова и Александра Попова. Подача официальных заявок завершилась 14 мая.

— Первого вице-президента Олимпийского комитета России, руководителя Российской делегации на Играх 2018 года в Пхенчхане Станислава Позднякова выдвинули 35 членов комитета, а Александр Попов стал кандидатом от Стрелкового союза России, — сообщается на официальном сайте организации.

Станислав Поздняков является уроженцем Новосибирска, сейчас ему 44 года. Помимо побед на Олимпийских играх он является десятикратным чемпионом мира, тринадцатикратным чемпионом Европы, пятикратным обладателем Кубка мира, пятикратным чемпионом России по фехтованию на саблях. При этом у Станислава Алексеевича есть степень кандидата педагогических наук.

Олимпийское собрание, на котором пройдут выборы президента и членов исполкома Олимпийского комитета России, состоится 29 мая.

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