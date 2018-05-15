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07:33 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС предупреждает пермяков о сильном ветре

Но днем температура поднимется до +20.

МЧС по Пермскому краю предупреждает горожан о сильном ветре во вторник, 15 мая. Сообщения пришли пермякам в виде sms-сообщений: по данным Пермского гидрометцентра, ожидаются порывы ветра до 15 — 20 метров в секунду.

— Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, — советуют спасатели. — Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Кстати, как обещают синоптики, погода на этой неделе в Прикамье будет теплой. Во вторник днем температура повысится аж до +20 градусов.

В среду и четверг будет около 15 — 20 градусов и без осадков. А вот уже в пятницу ожидается понижение температуры, заморозки на почве. Воздух прогреется максимум до 10 градусов.

В конце недели арктический антициклон начнет разрушаться, температура воздуха вновь приблизится к отметке +20 градусов.

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