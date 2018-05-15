В Красноярске отметят самых талантливых и умных детей

20 мая в Красноярске в парке семейного отдыха «Magic Land» состоится церемония награждения призеров и победителей премии «Маленький человек года» — талантливых детей младшего школьного возраста (1−4 классы). В этом году премия вручается по 5 номинациям:

«Меняю мир» (наука и техника) «Быстрее. выше, сильнее» (спорт) «Мелодия детства» (музыкальное искусство, танцы) «Наследники Сурикова» (изобразительное искусство) «Доблесть и честь» (социальная активность, гражданская позиция и поступки).

Участников конкурса выдвигали школы и учреждения дополнительного образования. Также родители могли отправить заявку на участие самостоятельно. Далее с заявками работал экспертный совет, куда вошли представители учредителей, министерства культуры края, главного управления образования, управления культуры Красноярска, Красспорта, МЧС России по Красноярскому краю, а также общественных организаций.