Краевые депутаты ознакомились с докладом Росприроднадзора об экологической ситуации в Красноярском крае

Источник: НИА Красноярск

По ряду факторов антропогенного воздействия край в числе лидеров среди других субъектов Сибирского федерального округа. Так, наш регион на первом месте по числу выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на втором — по образованию отходов (I—IV классов опасности), на третьем — по сбросу загрязненных сточных вод. И это при том, что на протяжении пяти лет по всем этим направлениям в крае наблюдается положительная динамика. По сравнению с 2012 годом выбросы уменьшились с 2 880 до 2 630 тыс. тонн, а сброс сточных вод — с 2 170 до 1 642 млн м3.

Сейчас на федеральном государственном учете находится 1,2 тыс. объектов — предприятий и организаций, которые наносят вред окружающей среде. Из них 25% приходится на производство электроэнергии, пара, обращение с отходами, 22% — на транспорт. Далее по убывающей идут горнодобывающая отрасль (9%), сельское хозяйство (8%), обрабатывающие производства (7%).

Андрей Калинин сообщил, что ведомство занимается нормированием, разрешительной и надзорной деятельностью. С нарушителей взыскиваются штрафы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, возмещение вреда. Платежи по этим направлениям в бюджеты всех уровней составили 1,7 млрд рублей. Причем большая часть (777 млн) поступила в бюджеты муниципальных и городских округов. Однако было отмечено, что в связи с изменением федерального законодательства сумма штрафов, а это порядка 17 млн рублей, в ближайшее время уменьшится примерно вполовину.

Свою лепту в поступления вносит и экологический сбор. Он введен, чтобы стимулировать бизнес самостоятельно избавляться от товаров, пришедших в непригодность, и от упаковки. В 2017 году предприятиями края было уплачено в федеральный бюджет более 3 млн рублей.

Коснулся руководитель ведомства и актуальной темы обращения отходами. За последнее время выявлено 2,8 тыс. несанкционированных свалок, в основном на территории населенных пунктов. Более 1,5 тыс. свалок было ликвидировано. При этом стоит вопрос о развитии инфраструктуры по переработке отходов. На сегодняшний день в государственном реестре насчитывается 119 краевых объектов размещения отходов. К 2035 году в регионе должно появиться порядка 280 полигонов, мусороперегрузочных станций, предприятий по сортировке и обезвреживанию отходов, площадок накопления и временного хранения твердых коммунальных отходов.

В конце доклада был предложен комплекс мер по изменению ситуации. Среди них полная инвентаризация источников выбросов; запрет на предоставление земельных участков под строительство зданий, если проектом не предусмотрена очистка систем отопления; экологическая экспертиза строящихся объектов; реконструкция новых очистных сооружений; рекультивация земель под нефтебазой в Красноярске.

По итогам доклада у депутатов возник ряд уточняющих вопросов. Так, Владислав Зырянов возмутился мизерной суммой штрафов, взысканных с предприятий Красноярска за выявленные нарушения. Выяснилось, что проверки осуществляют и взимают штрафы только с тех предприятий, которые стоят в федеральном перечне. Остальных нарушителей, которые вредят и денег за это не платят, могут выявить только случайно, в ходе рейдов.

Елену Пензину заинтересовало, каким образом в реестр объектов, зарегистрированных Росприроднадзором, попал мусорный полигон проекта «Волчья грива». По словам Елены Евгеньевны, проверки на месте его расположения показали, что там не ведется никакого строительства полигона, нет ни ограждения, ни линий сортировки. В ответ руководитель ведомства ответил, что регистрация проведена по действующим нормам.

Также депутат предложила обратить внимание на ситуацию со снегонакопителями. Снег, который собирают с улиц зимой, свозится на эти площадки, тает там, и все накопленные в нем вредные вещества испаряются в атмосферу.

Павла Семизорова взволновал вопрос утилизации и переработки отходов и надзора за качеством питьевой воды на севере края. Он напомнил, что в условиях вечной мерзлоты вообще нельзя проводить захоронение отходов. В ответ Андрей Калинин отметил, что разработанная сейчас территориальная схема обращения с отходами требует значительной переработки. При этом согласно изменениям в законодательстве до ее принятия должно происходить общественное обсуждение документа, в котором могут участвовать и жители северных территорий.

Подводя итоги обсуждения, председатель комитета Александр Симановский предложил провести рассмотрение доклада на заседании экспертного совета и там же заслушать отчет о проведенной работе исполняющего обязанности министра экологии и рационального природопользования. По итогам будет подготовлен проект постановления Законодательного Собрания, который народные избранники рассмотрят на одной из сессий.