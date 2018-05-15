Росреестр проконсультирует хабаровских пенсионеров по вопросам недвижимости

Краевое управление Росреестра приглашает пожилых людей, ветеранов и инвалидов получить консультации: специалисты дадут посетителям разъяснения по поводу учета и регистрации прав на объекты недвижимости, помогут разобраться в тонкостях «дачной амнистии», расскажут, что делать с брошенными дачами, кому необходимо проводить межевание, ответят на другие вопросы в сфере деятельности Росреестра, а также научат пользоваться электронными сервисами на сайте ведомства.