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07:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Росреестр проконсультирует хабаровских пенсионеров по вопросам недвижимости

Краевое управление Росреестра приглашает пожилых людей, ветеранов и инвалидов получить консультации: специалисты дадут посетителям разъяснения по поводу учета и регистрации прав на объекты недвижимости, помогут разобраться в тонкостях «дачной амнистии», расскажут, что делать с брошенными дачами, кому необходимо проводить межевание, ответят на другие вопросы в сфере деятельности Росреестра, а также научат пользоваться электронными сервисами на сайте ведомства.

День консультаций пройдет в среду, 16 мая, с 10:00 до 12:00 по адресу: Хабаровск, улица Карла Маркса, 74, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления Росреестра по Хабаровскому краю.

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