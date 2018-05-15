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07:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Газонных парковщиков Владивостока ждет кара

Парковщики на газонах заполонили Владивосток. Теперь им придется оплатить штрафы, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

На заседании комиссии на текущей неделе были рассмотрены 10 материалов за парковку на зонах зелёных насаждений. Нарушителям предстоит заплатить штрафы от одной до трёх тысяч рублей.

Любители парковки на газонах и клумбах в Первореченском районе были выявлены на улицах Иртышской, 10, Ильичева, 15, Печорской, 2, Адмирала Смирнова, 14 и по ряду других адресов.

Михаил Грач.

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