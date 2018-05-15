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08:01 (мск), источник: VN.ru

Три самолета Су-35 с иконами на борту пролетели над Новосибирском

Фотограф Николай Енин снял самолеты Су-35, на борту которых нарисованы иконы со святым архангелом Михаилом. Эти истребители базируются на Дальнем Востоке, а в Новосибирске были транзитом.

«Снял над городом. Было три штуки, но снять удалось лишь два, — сообщил VN.ru фотограф Николай Енин. — Истребители эти базируются на Дальнем Востоке. У нас были транзитом, а вот куда они полетели дальше — не знаю. На иконах, которые украшают эти три Су-35, изображен святой архангел Михаил. Очевидно, таково было желание военных летчиков этого авиаполка».

Добавим, что истребители Су-35 делают в Новосибирске на заводе имени Чкалова. С недавних пор они могут уничтожать любые морские цели — от небольшого катера до авианосца. Эту возможность им дала новая высокоточная крылатая ракета Х-35У. После боевых испытаний «убийца авианосцев» официально вошла в состав вооружения Су-35. По мнению экспертов, благодаря новинке уникальные истребители, получившие у специалистов прозвище «воздушные убийцы», стали по-настоящему многофункциональными авиационными комплексами, способными решать широкий круг задач.

В небе над Новосибирском пролетает много необычных самолетов. Так, в марте этого года фотограф Нина Семашко совершенно случайно сфотографировала новейший истребитель пятого поколения Су-57 во время испытаний. Американцы называют этот самолет «русским НЛО». Опытно-конструкторские работы Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска. Новый истребитель способен развивать сверхвысокую крейсерскую скорость и обнаруживать цели в задней полусфере. Истребитель поражает как воздушные, так и наземные объекты. При создании самолета были использованы стелс-технологии, и он оборудован средствами радиоэлектронной борьбы.

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