В Омске высадят ивы на трамвайных путях
Благоустройство улицы Заозерной: на месте старых трамвайных путей высадят ивы и сделают газоны.
Благоустройство улицы Заозерной: на месте старых трамвайных путей высадят ивы и сделают газоны.
В городе, по данным
Уже убраны трамвайные пути, завезена земля. Между полосами проезжей части планируется высадить деревья и кустарники, сделать газоны.
Специалисты управления благоустройства Омска ответственно подошли к отбору видов деревьев: на Заозёрной высокий транспортный поток, поэтому деревья должны быть высокими, газо- и сухоустойчивыми. Выбор пал на шаровидные ивы.
Отметим, шаровидные ивы в Омске высажены на улице Ленина. Также в рамках компенсационного озеленения на улицах города в 2016—2017 гг. производились посадки крупномерных саженцев сосны, берёзы, пирамидального тополя.