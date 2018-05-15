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08:05 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске высадят ивы на трамвайных путях

Благоустройство улицы Заозерной: на месте старых трамвайных путей высадят ивы и сделают газоны.

В городе, по данным ГТРК-Омск, продолжаются работы по благоустройству улицы Заозерной от транспортной развязки до проспекта Королёва.

Уже убраны трамвайные пути, завезена земля. Между полосами проезжей части планируется высадить деревья и кустарники, сделать газоны.

Специалисты управления благоустройства Омска ответственно подошли к отбору видов деревьев: на Заозёрной высокий транспортный поток, поэтому деревья должны быть высокими, газо- и сухоустойчивыми. Выбор пал на шаровидные ивы.

Отметим, шаровидные ивы в Омске высажены на улице Ленина. Также в рамках компенсационного озеленения на улицах города в 2016—2017 гг. производились посадки крупномерных саженцев сосны, берёзы, пирамидального тополя.

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