В Омске высадят ивы на трамвайных путях

В городе, по данным ГТРК-Омск, продолжаются работы по благоустройству улицы Заозерной от транспортной развязки до проспекта Королёва.

Уже убраны трамвайные пути, завезена земля. Между полосами проезжей части планируется высадить деревья и кустарники, сделать газоны.

Специалисты управления благоустройства Омска ответственно подошли к отбору видов деревьев: на Заозёрной высокий транспортный поток, поэтому деревья должны быть высокими, газо- и сухоустойчивыми. Выбор пал на шаровидные ивы.