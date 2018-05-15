Теплый прием: музыканты группы «DoReDoS» вернулись домой

«Сначала нам нужно было пройти в финал, и мы сделали это. Потом мы поставили себе задачу попасть в первую десятку, и вот мы на десятом месте, представили страну на самом высоком уровне», — сказал вокалист Doredos Евгений Андриянов.



Друзья и поклонники говорят, что очень довольны выступлением команды.



Конкурс Евровидения 2018, проходил в столице Португалии Лиссабоне. Мелодию «My lucky day» написал для молдавской группы российский певец Филипп Киркоров.