Подписи за строительство метро начали собирать в Иркутске

Организаторы заявляют, что после сбора 5 тысяч подписей будет подана заявка на проведение общегородского референдума о строительстве частного надземного метро в Иркутске. Информация о возможном строительстве метро в столице Восточной Сибири обсуждается не первый год. По планам организаторов 40 км надземных линий и 25 станций надземного метро в Иркутске должны появиться во всех районах города и пригородах за 4 года. Осуществить строительство хотят за счет частных инвестиций без участия госбюджета. Говорят, что проезд по «надземке» будет бесплатным, его планируется обеспечить за счет доходов от аренды коммерческих помещений на станциях. Активисты считают, что после проведения референдума будет проще добиться у городских властей разрешения на строительство частного метро.