«Все напоказ»: Тарасенко уехал — ремонт моста встал

Напомним, 11 мая врио губернатора Андрей Тарасенко жестко раскритиковал ремонт моста в Приморье. С шести утра рабочие упорно колотили несчастный мост, за сутки удалось заколотить дыры и открыть вторую часть. Однако новый настил удалось сделать только на месте дыр, в остальных местах, ничего не меняли. Гвозди так и торчат, доски просохшие, старые.

«Значит, сделали новый мост. Ну как новый? Сделали только в некоторых местах настил, чтобы открыть вторую сторону. Дырки, гвозди так и торчат. Новый настил… Новый настил ровный, хороший. Но опять же, мост никто не реставрировал. Заделать, заделали, как всегда дыры. Вон, пожалуйста. Все это напоказ», — комментирует проходящее на видео житель Приморья.