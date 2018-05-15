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07:57 (мск), источник: ДЕЙТА

«Все напоказ»: Тарасенко уехал — ремонт моста встал

Местные автомобилисты сняли на видео результаты ремонта моста через реку Соколовку в районе поселка Преображение, сообщает DEITA. RU.

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Напомним, 11 мая врио губернатора Андрей Тарасенко жестко раскритиковал ремонт моста в Приморье. С шести утра рабочие упорно колотили несчастный мост, за сутки удалось заколотить дыры и открыть вторую часть. Однако новый настил удалось сделать только на месте дыр, в остальных местах, ничего не меняли. Гвозди так и торчат, доски просохшие, старые.

«Значит, сделали новый мост. Ну как новый? Сделали только в некоторых местах настил, чтобы открыть вторую сторону. Дырки, гвозди так и торчат. Новый настил… Новый настил ровный, хороший. Но опять же, мост никто не реставрировал. Заделать, заделали, как всегда дыры. Вон, пожалуйста. Все это напоказ», — комментирует проходящее на видео житель Приморья.

Отметим, местные жители убеждены, что после отъезда Андрея Тарасенко, работа прекратилась и вряд ли снова начнётся…

Екатерина Лапкина.

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