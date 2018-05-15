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08:10 (мск), источник: NewsKo

Музей «Ретро-Гараж» откроется на новом месте 19 мая

Пермский музей автомобильной истории «Ретро-гараж» перехал в помещение по адресу ул. Дружбы, 34 на территории издательско-полиграфического комплекса «Звезда».

Открытие состоится 19 мая. В этот день музей будет работать с 12:00 до 00:00, так как в этот день пройдёт всероссийская акция «Ночь музеев». Для посетителей запланирована викторина по ПДД для детей от отдела пропаганды городской ГИБДД, мастер-класс по изготовлению моделей транспорта из бумаги и фигур для теневого театра, теневой театр «Приключения автомобиля».

Напомним, 16 февраля музей «Ретро-гараж» объявил о том, что вынужденно ищет новые помещения для размещения экспонатов. Причиной переезда стала смена собственников здания на ул. Спешилова, 107.

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