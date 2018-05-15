Музей «Ретро-Гараж» откроется на новом месте 19 мая

Открытие состоится 19 мая. В этот день музей будет работать с 12:00 до 00:00, так как в этот день пройдёт всероссийская акция «Ночь музеев». Для посетителей запланирована викторина по ПДД для детей от отдела пропаганды городской ГИБДД, мастер-класс по изготовлению моделей транспорта из бумаги и фигур для теневого театра, теневой театр «Приключения автомобиля».