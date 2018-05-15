В Омске назначен директор СК «Красная звезда»

С сегодняшнего дня, 15 мая на должность директора одного из самых популярных спортивных комплексов назначен Константин Мельников. Его уже представили коллективу, и он приступил к своим обязанностям.

Отметим, что с 2018 года Мельников был директором специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 35. Также он успешно управлял ледовым дворцом спорта имени В. Фетисова, ледовой ареной имени И. Родниной, теннисными кортам и спортивным комплексом «Энергия».