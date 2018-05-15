В Омске назначен директор СК «Красная звезда»
Им стал управленец ледовых дворцов и теннисного корта.
Им стал управленец ледовых дворцов и теннисного корта.
С сегодняшнего дня, 15 мая на должность директора одного из самых популярных спортивных комплексов назначен Константин Мельников. Его уже представили коллективу, и он приступил к своим обязанностям.
Отметим, что с 2018 года Мельников был директором специализированной
Для справки: родился 14 ноября 1970 года. Два высших образования: СибГУФК (преподаватель физической культуры, тренер по биатлону), ОмГУ имени Ф. Достоевского (подготовка управленческих кадров.