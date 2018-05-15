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08:16 (мск), источник: Om1.ru

В Омске назначен директор СК «Красная звезда»

Им стал управленец ледовых дворцов и теннисного корта.

С сегодняшнего дня, 15 мая на должность директора одного из самых популярных спортивных комплексов назначен Константин Мельников. Его уже представили коллективу, и он приступил к своим обязанностям.

Отметим, что с 2018 года Мельников был директором специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 35. Также он успешно управлял ледовым дворцом спорта имени В. Фетисова, ледовой ареной имени И. Родниной, теннисными кортам и спортивным комплексом «Энергия».

Для справки: родился 14 ноября 1970 года. Два высших образования: СибГУФК (преподаватель физической культуры, тренер по биатлону), ОмГУ имени Ф. Достоевского (подготовка управленческих кадров.

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