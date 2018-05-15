Инфекции от клещей доводят омичей до больничной койки

С самого начала сезона в медучреждения с жалобами не укусы клещей обратились 506 человек, среди них 215 детей. Отметим, что в прошлом году в аналогичный период жалоб было больше — 830, среди которых 287 детей. В Омске в этом году медпомощь потребовалась 250 горожанам, в том числе 81 ребенку.

Кроме того, уже зарегистрированы госпитализации 2-х человек с подозрением на клещевой боррелиоз.

«По состоянию на 11 мая 2018 года в лабораториях исследован 461 экземпляр клещей от граждан. Удельный вес зараженных вирусом клещевого энцефалита составил -3,3% (2017 г. -1,2%), боррелиями -2,3% (2017 г. — 6,5%); эрлихиями — 0% (2017 г. — 0,25%), анаплазмами — 0,7% (2017 г. — 0%)», — сообщили в Роспотребнадзоре.