В сельском поселении Башкирии заложат «Аллею предпринимателей»

Организаторы посвятили акцию 100-летию Республики Башкортостан, Году волонтера (добровольца) в России, Году семьи в РБ и Дню российского предпринимательства.

«Озеленение населенных пунктов — актуальная тема на сегодняшний день. По республике проходят различные акции по озеленению территорий, очистке берегов от мусора. Шаранский район тоже не остается в стороне от благоустройства. Высаженные деревья выполнят, в том числе, и очень важную функцию, а именно — экологическую», — прокомментировал заместитель главы администрации муниципалитета по экономике Ранис Хабибуллин.