В сельском поселении Башкирии заложат «Аллею предпринимателей»
УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Общественный Совет по предпринимательству Шаранского района совместно с администрацией района заложат «Аллею предпринимателей» в селе Шаран. В пятницу, 18 мая, предприниматели, активные граждане района высадят 100 саженцев деревьев. Можно будет сделать памятные фото, угоститься на природе горячи чаем, завязать новые знакомства, пообщаться с представителями СМИ, получить и вручить подарки, сувениры, сообщили в администрации муниципалитета.