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16:12 (мск), источник: VN.ru

Погода на конец мая — июнь 2018 в Новосибирске

Долгожданное тепло придет в Новосибирск только в конце мая-2018. Впереди еще десять дней прохладной дождливой погоды. Затем предстоит затяжное начало лета при умеренных температурах, и только во второй декаде июня в регионе начнется настоящее тепло.

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Источник: Reuters

Май — еще 10 дней прохладной погоды

В этом году май совсем не радует жителей Сибири. Если в 2017 году 12 мая новосибирцы выкладывали фотографии цветущих яблонь, декоративного миндаля и тюльпанов, то в этом году к середине месяца на деревьях только начали набухать почки. Черемуха, правда, уже выбросила соцветия, но не спешит дать листьям полный рост, и правильно делает. В конце второй декады мая обещают заморозки и снег.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют, что среднестатистическая температура в этом году будет на 1−1,5 градуса ниже. То есть, в среднем, мы будем недобирать примерно 10−15% того тепла, на который претендовали обычно. А в иные дни этот показатель будет доходить до 50−75%. Только с 25 мая дневная температура вырастет до отметки более или менее приличной этому времени года. Нас ожидает +15…+16 градусов тепла при среднестатистической для конца мая температуре +19, сообщает accuweather.com. С 15 по 25 мая температура днем будет держаться на отметке +10…+13 градусов, периодически ожидаются дожди.

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Кукушка обещает холодное лето

Что касается лета, то народные приметы упорно свидетельствуют — тепло нам только снится. Одной из таких примет является дата первого кукования. Если в теплом 2005 году кукушку в Академгородке впервые услышали 5 мая (такие данные приводит в своей книге академик РАН Игорь Жимулев), то в этом году в Убинском районе впервые эту птицу услышали 11 мая. Орнитолог Алексей Яновский специально прислушивался, не начала ли куковать кукушка во время визитов на дачу с 11 мая, однако птичка подала голос только 13 мая.

— Поскольку лес во время первого кукования нынче без листьев, то по народной примете лето будет прохладным и не особенно удачным в плане урожая, — отмечает специалист.

Грибной июнь, засушливый июль

Средняя температура в июне в наших краях колеблется в пределах +18…+23 градусов днем, и +13…+16 — ночью. Однако статистика статистикой, но погода может внести свои коррективы.

Так, приход лета в Новосибирскую область в 2018 году ожидается равномерным и затяжным, приводит свои расчеты погоды сайт russtoday.com. В первой половине июня дождливых дней будет мало, температура +19…+22 градусов днем (т.е. на один градус меньше среднестатистической) и +15…+17 ночью. В середине месяца тепло повысится до +25 градусов, однако конец июня будет дождливым.

Тепло и дожди подарят нам богатый урожай грибов, которые пойдут сразу в начале июля. Впрочем, недолго, и сам июль обещает быть засушливым. К концу месяца наступит самая жаркая пора лета — +29…+30 градусов днем, и +19…+20 ночью. Изредка возможны грозы со шквальным ветром.

Более пессимистичный прогноз дает сайт accuweather.com. По их данным, температура в первой декаде июня будет в пределах +12…+15 градусов днем при норме в +20…+21 градус, и +6…+9 градусов ночью при норме +10 градусов. Во второй декаде июня начнется уже настоящее лето, однако температура все равно будет на 1−2 градуса ниже нормы (норма для середины июня +24 градуса).

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