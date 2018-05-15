Три района Волгограда останутся без горячей воды с 15 мая
Часть жителей Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Советского районов Волгограда остались без горячей воды с 15 мая на срок от одного до тринадцати дней.
Часть жителей Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Советского районов Волгограда остались без горячей воды с 15 мая на срок от одного до тринадцати дней.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на «Концессии теплоснабжения», в Краснооктябрьском районе воду отключили с 15 по 17 мая на улицах 39-й Гвардейской, Богунской, Ватутина, Еременко, Кузнецова, Таращенцев, Тарифной, Хользунова, Штеменко, проспекте Металлургов и не только. Подробнее адреса с номерами домов можно посмотреть тут.
В Советском районе воду отключили с 15 по 28 мая на улицах Волгоградской, Голубятникова, Терешковой. Подробнее об этом здесь.
В Тракторозаводском районе с 15 по 16 мая без воды остались жители улиц Ладыгина, Тракторостроителей и Ушакова, а с 15 по 17 мая — улиц 95-й Гвардейской, Атласова, Батова, Борьбы, Дегтярева, Дзержинского, Жолудева, Могилевича, Ополченской, Рыкачева, Шурухина и не только. Подробнее адреса с номерами домов смотрите здесь.