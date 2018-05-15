Три района Волгограда останутся без горячей воды с 15 мая

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на «Концессии теплоснабжения», в Краснооктябрьском районе воду отключили с 15 по 17 мая на улицах 39-й Гвардейской, Богунской, Ватутина, Еременко, Кузнецова, Таращенцев, Тарифной, Хользунова, Штеменко, проспекте Металлургов и не только. Подробнее адреса с номерами домов можно посмотреть тут.

В Советском районе воду отключили с 15 по 28 мая на улицах Волгоградской, Голубятникова, Терешковой. Подробнее об этом здесь.