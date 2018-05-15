В больницу Геленджика поступил современный компьютерный томограф

Он позволит на ранних стадиях диагностировать редкие заболевания, так как врачи смогут провести более детальное обследование пациентов. Незаменим томограф будет при изучении сложных переломов, патологий сердца и нервной системы.

«На этом компьютерном томографе можно буквально все смотреть: голову, грудную клетку, брюшную полость. Можно диагностировать многие заболевания, которые без такого компьютерного обследования невозможно назвать», — сказал главный врач городской больницы Геленджика Константин Попандопуло.

Томограф уже установили. Врачи проверяют его в работе. В самом кабинете заканчивают ремонт и устанавливают защитные экраны. Главное — изолировать помещение так, чтобы рентгеновские лучи не проникали за его пределы.