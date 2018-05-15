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17:55 (мск), источник: Кубань 24

В больницу Геленджика поступил современный компьютерный томограф

Новый аппарат установили в городской больнице курорта.

Он позволит на ранних стадиях диагностировать редкие заболевания, так как врачи смогут провести более детальное обследование пациентов. Незаменим томограф будет при изучении сложных переломов, патологий сердца и нервной системы.

«На этом компьютерном томографе можно буквально все смотреть: голову, грудную клетку, брюшную полость. Можно диагностировать многие заболевания, которые без такого компьютерного обследования невозможно назвать», — сказал главный врач городской больницы Геленджика Константин Попандопуло.

Томограф уже установили. Врачи проверяют его в работе. В самом кабинете заканчивают ремонт и устанавливают защитные экраны. Главное — изолировать помещение так, чтобы рентгеновские лучи не проникали за его пределы.

Краевой казне аппарат обошелся в 25 млн рублей.

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