Автобус между Самарой и Волгарем собираются запустить на постоянной основе

Источник: Комсомольская правда

Власти Самары ищут компанию, которая возьмется за перевозки по маршруту № 80 «Волгарь — площадь Революции». Торги проведут в начале июня. Ходить автобус должен с 6:30, а последний рейс запланирован на 20:00. Интервал движения — 1 час.

Ходить 80-й автобус будет по улицам Александра Солженицына, Виталия Талабаева, Ефрема Медведева, Чистое Поле, Дарвина, Ростовскому переулку, улицам Казачьей, Тракторной, Кутяковой, Волдников, к площади Дзержинского, мимо клуба Дзержинского и к площади Революции.