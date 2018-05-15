Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ не нужно массовое производство Су-57: есть кое-что другое - NI
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
Боня «скопировала» образ Джоли в Каннах
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Вы нам нужны: в ФРГ хотят отправить Меркель в Россию
Дробыш объяснил успех Израиля на «Евровидении»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Смерть 32-летнего актера: Юрий Киндрат скончался в реанимации
Реакция Киева на слова об угрозах дипломатам РФ
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Автобус между Самарой и Волгарем собираются запустить на постоянной основе

Общественному транспорту дадут номер 80.

Источник: Комсомольская правда

Власти Самары ищут компанию, которая возьмется за перевозки по маршруту № 80 «Волгарь — площадь Революции». Торги проведут в начале июня. Ходить автобус должен с 6:30, а последний рейс запланирован на 20:00. Интервал движения — 1 час.

Ходить 80-й автобус будет по улицам Александра Солженицына, Виталия Талабаева, Ефрема Медведева, Чистое Поле, Дарвина, Ростовскому переулку, улицам Казачьей, Тракторной, Кутяковой, Волдников, к площади Дзержинского, мимо клуба Дзержинского и к площади Революции.

Напомним, автобусы из Волгаря до площади Революции в Самаре уже ходят. Пока только в тестовом режиме и без номера. Теперь мэрия Самары хочет запустить автобус в постоянном режиме.

Все новости региона
 Модель Джой Корриган на Каннском фестивале показала больше, чем следовало
"Острые козырьки" признали лучшим сериалом года
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Далай-лама рассказал, как принять сложное решение
На единственной заправке острова Кунашир закончился бензин
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России Кто и на что наиграл в матче со словаками
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь