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17:11 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде открыли «горячую линию» для гостей ЧМ-2018

С 15 мая в Волгограде начал работать Единый консультационный центр Роспотребнадзора и его «горячая линия» для участников и гостей мундиаля.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», дозвониться можно по номеру 8−800−555−49−43. «Горячая линия» проработает до 15 августа. Звонки будут бесплатными с номера телефона, зарегистрированного в России. Представители центра будут принимать их круглосуточно.

Гостей и участников ЧМ-2018 будут консультировать по «горячей линии» в устной форме и в пределах компетенции Службы по вопросам защиты прав потребителей, санитарного и эпидемиологического надзора.

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