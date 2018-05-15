В Волгограде открыли «горячую линию» для гостей ЧМ-2018

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», дозвониться можно по номеру 8−800−555−49−43. «Горячая линия» проработает до 15 августа. Звонки будут бесплатными с номера телефона, зарегистрированного в России. Представители центра будут принимать их круглосуточно.