Прямые электрички из Воронежа в Дивногорье запустят 19 и 26 мая

Источник: РИА "Воронеж"

Как сообщила пресс-служба ППК «Черноземье, для перевозки пассажиров в музей-заповедник Дивногорье продлят маршрут следования до станции Копанище пригородных поездов № 6410/6409 «Воронеж-1 — Лиски — Воронеж-1». Из Воронежа поезд отправляется в 9:19 а прибудит на остановочный пункт Дивногорская в 11:33, на остановочный пункт 143 км (природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье») — 11:38. На станции Капанище электричка будет в 11:44. Обратно поезд отправляется в 15:58, а прибывает в Воронеж в 18:20.

Воронежцам предложили посетить экскурсию по Свято-Успенскому Дивногорскому мужскому монастырю. Она длится около 1−1,5 часа. Гости смогут помолиться у чудотворной иконы Матери Божией Сицилийской или Дивногорской, узнать о жизни монахов обители и увидеть выставку православных книг.

Также горожанам предложили посетить обзорную экскурсию «Летопись Дивногорья». Участникам расскажут о геологических и природных особенностях Дивногорья. Также покажут пещерный комплекс в Больших Дивах с храмом Сицилийской иконы Божией Матери середины ХVII века. Продолжительность экскурсии — 2−2,5 часа.