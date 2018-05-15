Прямые электрички из Воронежа в Дивногорье запустят 19 и 26 мая
Горожан позвали на экскурсии в Дивногорье. Из Воронежа запустят две прямые электрички до
Горожан позвали на экскурсии в Дивногорье. Из Воронежа запустят две прямые электрички до
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Воронежцам предложили посетить экскурсию по
Также горожанам предложили посетить обзорную экскурсию «Летопись Дивногорья». Участникам расскажут о геологических и природных особенностях Дивногорья. Также покажут пещерный комплекс в Больших Дивах с храмом Сицилийской иконы Божией Матери середины ХVII века. Продолжительность экскурсии — 2−2,5 часа.
Заявки на участие в мероприятиях в течение рабочей недели с 08:00 до 17:00 по телефонам: 265−16−58, 265−16−40 (добавочный 606).