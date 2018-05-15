Во Владивостоке перенесли остановку «Бестужева»

С 16 мая общественный транспорт, следующий со стороны «Маяка», будет останавливаться около дома № 7 на улице Вепрхнепортовой, а не в районе дома № 32 на этой же улице. Таким образом будет разгружена улица Бестужева, где в часы пик наблюдается плотное автомобильное движение.