В Екатеринбурге появятся выделенные полосы

На них установят и камеры, которые будут фиксировать нарушения. «Вместе с управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения была создана рабочая группа, где уже обсудили несколько улиц для размещения полос общественного транспорта. С сегодняшнего дня мы начинаем наносить разметку», — пояснил Евгений Архипов.

Напомним, периодически свердловская Госавтоинспекция и администрация Екатеринбурга вступают в противостояние по вопросу «выделенок», последний раз отношения обострились из-за организации выделенной полосы для общественного транспорта на улице Малышева. ГИБДД через суд добилась признания «выделенки» на Малышева, организованной мэрией, незаконной. Власти города выделенную полосу убрали, но вместо этого повесили знаки «кирпич» над одной из полос на улице Малышева, таким образом, исключив движение автомобилей по ней. При этом, на перекрестке с улице Гагарина мэрия оставила светофор для общественного транспорта наряду с обычным светофором. В результате дорожное движение на данном участке значительно усложнилось, а количество ДТП выросло.