Поезд «Кропачево-Златоуст» будет ходить по новому расписанию

28, 29, 30, 31 мая, 1 и 2 июня электропоезд № 6116 «Кропачево — Златоуст» будет отправляться в 5:18 (т.е. ранее на 2 мин.). Время прибытия в конечный пункт — 8.42.

29, 30, 31 мая, 1 и 2 июня поезд № 6129 отправится из Златоуста в 5:09 (т.е. позднее на 34 мин.) и прибудет на станцию Кропачево в 8.41.