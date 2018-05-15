Поезд «Кропачево-Златоуст» будет ходить по новому расписанию
В связи с ремонтом путей в конце мая — начале июня изменится график движения пригородных электричек «Кропачево — Златоуст», сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
В связи с ремонтом путей в конце мая — начале июня изменится график движения пригородных электричек «Кропачево — Златоуст», сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
28, 29, 30, 31 мая, 1 и 2 июня электропоезд № 6116 «Кропачево — Златоуст» будет отправляться в 5:18 (т.е. ранее на 2 мин.). Время прибытия в конечный пункт — 8.42.
29, 30, 31 мая, 1 и 2 июня поезд № 6129 отправится из Златоуста в 5:09 (т.е. позднее на 34 мин.) и прибудет на станцию Кропачево в 8.41.
28, 29, 30, 31 мая и 1 июня поезд № 6117 «Златоуст — Кропачево» отправится к месту назначения в 15:10 (т.е. ранее на 5 мин.) и прибудет в Кропачево в 18:45.