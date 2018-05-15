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09:38 (мск), источник: Вести - Пермь

К акции «Удобная электричка» присоединился микрорайон Голованово

Специальный автобус в Голованово довезет до станции и обратно. Вместо обычного билета дают талон на электричку.

К акции «Удобная электричка» присоединился еще один пермский микрорайон — Голованово. Там будет работать такая же система, что и в Левшино. Специальный автобус довезет до станции и обратно.

Это только с виду — рейсовый автобус. Всех пассажиров на входе встречает Анна Сахно, настоящий проводник Российских железных дорог. Она же выдает билет, правда, вместо обычного — талон на электричку. Это еще одна особенность нового рейса.

Анна Сахно, кондуктор: «Люди садятся в автобус и покупают билет уже на электричку, в автобусе билет бесплатный, сегодня мы проехали два круга. Народ пока в недоумении».

Эмилию Десятову посадили в автобус по дороге, пенсионерка как раз шла в сторону железнодорожной станции. Летом она довольно часто ездит на дачный участок, поэтому электричкой вынуждена пользоваться постоянно, правда, живет от станции далековато.

Эмилия Десятова, житель микрорайона Голованово г. Пермь: «Какой-то бы автобус ходил, поворачивал вокруг коттеджей, затрагивал, такой нужен».

Автобусный маршрут «Удобная электричка» будет курсировать по центральным улицам микрорайона Голованово — железнодорожная станция, улица Бумажников, Бенгальская, затем центр и проходные ПЦБК. Три раза утром и два раза вечером, как раз к приходу поезда.

Новый маршрут пока у жителей микрорайона Голованово особой популярностью не пользуется. Может быть, в силу того, что многие не знают, что здесь можно проехать абсолютно бесплатно, если у вас есть билет на электричку. А если нет — купить здесь же, у кондуктора.

«Удобная электричка» начала свою работу год назад в микрорайоне Левшино. За это время было перевезено больше 15 тысяч пассажиров. И организаторам удалось достигнуть главной цели — интерес к железнодорожному транспорту в этом районе вырос, а цена билета на пригородный поезд не изменилась.

Сергей Канцур, генеральный директор ОАО «Пермская пригородная компания»: «Для пассажиров это удобство, они не платят ничего, 20 рублей — цена проезда в агломерации город Пермь. За 20 рублей, по сути, они совершают две поездки: и на автобусе, и на электричке».

А головановский маршрут будет курсировать по этому району каждый день, исключая выходные и праздничные дни. Вся информация об изменении движения будет появляться на сайте Пермской пригородной компании.

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