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12:32 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

16 мая в некоторых домах Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 15 мая). 16 мая в некоторых домах Казани запланировано отключение электричества. Света не будет в Вахитовском, Кировском, Московском, Приволжском и Советском районах.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 до 17.00 электричество будет отключено в Вахитовском районе по адресам: ул. Гоголя, 24; Катановский пер., 3, 9, 11; ул. Маяковского, 11, 12; ул. Чернышевского, 17/38.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Кировском районе по адресам: ул. Лаишевская, 1−26; ул. Летняя, 1−55; ул. Минусинская, 15, 15а, 17, 19, 21, 23; ул. Новгородская, 29а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.

С 8.00 до 17.00 электричество будет отключено в Московском районе по адресам: ул. Декабристов, 10; ул. Солдатская, 3.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Х. Мавлютова, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Камая, 15.

С 9.00 до 12.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Р. Зорге, 75, 77.

С 13.00 до 16.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Академика Завойского, 8, 12.

С 9.00 до 18.00 электричество будет отключено в Советском районе по адресам: ул. Губкина, 57−71, дома по ул. Заречная, Новая, Окружная и Фаттахова.

С 9.00 до 18.00 света не будет в пос. Константиновка Советского района по адресам: дома по ул. Амурская; ул. Мира, 34, 36.

Это связано с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач, электротехническом оборудовании трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».

Полный график отключения электричества на эту неделю можно найти в специальном разделе на сайте KZN.RU.

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