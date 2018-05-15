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09:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Последние звонки начинаются в школах Красноярского края

Первыми со школой простятся выпускники серверных районов.

В 2018 году последние звонки прозвучат для 15 тысяч выпускников 11-х классов и 28,5 тысяч девятиклассников в Красноярском крае.

В северных территориях региона, например, в Норильске линейки пройдут уже с 18 по 20 мая. В школах Дивногорска, Минусинска, Лесосибирска, Абанского и Манского районов праздники проведут с 22 мая по 1 июня. В остальных городах, в том числе в Красноярске, последние звонки запланированы на 24 и 25 мая.

«На сегодняшний день в министерстве образования собрана вся информация о времени, месте проведения последних звонков каждой школы. Традиционно праздничные мероприятия будут проходить в общеобразовательных учреждениях — актовых и спортивных залах, в школьных дворах. Классные руководители или заместители директоров по воспитательной работе должны ознакомить всех выпускников с правилами поведения во время праздника», — рассказали в краевом министерстве образования.

Добавим, что самое большое количество выпускников в регионе в этом году будет в красноярской гимназии «Универс» — 167 человек.

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