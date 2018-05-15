Красноярскстат выяснит рацион питания жителей края

В 2018 году на территории Красноярского края будет охвачено 700 домохозяйств (520 в городской местности и 180 в сельской местности), на территории Республики Тыва 300 домохозяйств (180 в городской местности и 120 в сельской местности), на территории Республики Хакасия 360 домохозяйств (240 в городской местности и 120 в сельской местности).