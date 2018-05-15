Жителям Владивостока дают шанс бороться с экстремизмом и наркотиками ...

Владивостокцам предлагают стать киберволонтёрами, чтобы в сети Интернет бороться с экстремизмом, наркотиками, педофилией и другими «грязными» аспектами жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на личную страницу руководителя общественного проекта «Детство в радости без опасности» Майи Шалуновой в социальной сети Facebook.

«Чтобы стать киберволонтёром, необходимо до 15 мая прислать своё резюме с фотографией, ссылками на профили в соцсетях, контактным номером телефона, а также ответом на вопрос «Зачем я хочу стать киберволонтером?» на электронный адрес go@cybervolunteers.ru.

Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут приглашены на личное собеседование. И только 50 человек по итогам конкурса получат именную карту, предоставляющую ее владельцу разнообразные бонусы.

Это и возможность бесплатного прохождения образовательных тренингов и семинаров, и участие в различных культурно-развлекательных мероприятиях на территории Приморского края, и получение благодарственных писем за свою работу, и дополнительные материальные поощрения. 10 самых активных киберволонтёров по итогам каждого месяца будут получать билеты в кино, а трое лучших по итогам года ноутбук, планшет и смартфон.

А все вместе мы сможем сделать Интернет безопасным для наших детей!, — написала Майя Шалунова у себя на странице.