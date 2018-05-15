Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вы нам нужны: в ФРГ хотят отправить Меркель в Россию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Как не надо учить детей: советы педагога
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Оказалось, что женщины разбираются в вине лучше мужчин
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России
СМИ: ЦСКА намерен подписать контракт с Марио Балотелли
Полина Гагарина снялась топлес на Мальдивах
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
09:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинским пенсионерам предложили ездить в маршрутках за 10 рублей

Маршрутные такси в Челябинске продолжают снижать цены на проезд.

Частные перевозчики Челябинска продолжают снижать цены на проезд, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

На маршруте № 86 пенсионеры теперь могут ездить всего за 10 рублей при предъявлении пенсионного удостоверения. Соответствующие объявления появились сегодня в салонах и на дверях маршрутных такси. По словам водителей, акция для пенсионеров действует на протяжении всего маршрута.

В управлении транспорта Челябинска пояснили, что данное снижение цен — признак здоровой конкуренции на рынке перевозок в Челябинске.

«Перевозчик решил показать, что он способен нести социальную ответственность. Данная акция — инициатива исключительно самого перевозчика обслуживающего данный маршрут, поскольку он работает по нерегулируемому тарифу, то вправе сам устанавливать любую цену», — пояснили в ведомстве.

В муниципальном транспорте Челябинска пенсионеры, не имеющие региональных или федеральных льгот, платят за проезд 11,5 рублей. Федеральные и региональные льготники для бесплатного проезда пополняют социальные карты на определенную сумму.

Напомним, снижение цены проезда с 25 до 20 рублей было отмечено на нескольких маршрутах частных перевозчиков. На сегодня проехать дешевле можно на следующих маршрутах:

  • № 15 ЮУрГУ — ЧМК (экскурсионный «Научный») — 20 рублей;
  • № 19 Сельмаш — Сады Сигнал — 20 рублей;
  • № 22 по Ленинскому району — 23 рубля;
  • № 78 по проспекту Ленина — 20 рублей;
  • № 84 Мехколонна — Комсомольская площадь — 20 рублей;
  • № 86 Мехколонна — ЮУрГУ — 20 рублей;
  • № 92 ЧМК — Алое поле — 20 рублей.
Все новости региона
Уксус, газета или кипяток. Как продлить жизнь срезанным цветам
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
«Газпром» надеется обойти американские санкции
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
«Ренова» Вексельберга получила кредит Промсвязьбанка без льгот
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России Кто и на что наиграл в матче со словаками
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь