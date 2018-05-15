Челябинским пенсионерам предложили ездить в маршрутках за 10 рублей

Частные перевозчики Челябинска продолжают снижать цены на проезд, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

На маршруте № 86 пенсионеры теперь могут ездить всего за 10 рублей при предъявлении пенсионного удостоверения. Соответствующие объявления появились сегодня в салонах и на дверях маршрутных такси. По словам водителей, акция для пенсионеров действует на протяжении всего маршрута.

В управлении транспорта Челябинска пояснили, что данное снижение цен — признак здоровой конкуренции на рынке перевозок в Челябинске.

«Перевозчик решил показать, что он способен нести социальную ответственность. Данная акция — инициатива исключительно самого перевозчика обслуживающего данный маршрут, поскольку он работает по нерегулируемому тарифу, то вправе сам устанавливать любую цену», — пояснили в ведомстве.

В муниципальном транспорте Челябинска пенсионеры, не имеющие региональных или федеральных льгот, платят за проезд 11,5 рублей. Федеральные и региональные льготники для бесплатного проезда пополняют социальные карты на определенную сумму.

Напомним, снижение цены проезда с 25 до 20 рублей было отмечено на нескольких маршрутах частных перевозчиков. На сегодня проехать дешевле можно на следующих маршрутах: