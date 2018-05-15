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09:49 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Мэр Уфы выступил против прилюдных религиозных жертвоприношений

Мэр Уфы Ирек Ялалов высказался против религиозных жертвоприношений во время мусульманских праздников. Об этом он сказал во время оперативного совещания.

— У нас некоторые мечети прямо во дворах жилых домов находятся. Так не должно быть — что люди с балконов домов наблюдают, как льются реки крови. Мы живем в толерантном обществе, поэтому у нас не должно так быть, что одно религии ущемляют права сторонников другой веры. Нужно продумать организацию закрытых мест для этого. Кстати, раньше такого не было, только в последнее врем стали резать животных где попало, — сказал Ирек Ялалов.

На оперативном совещании также был заслушан доклад начальника Управления ветеринарии Башкирии Азата Зиганшина.

— Убой животных в непосредственной близости от жилых домов при большом скоплении людей и несвоевременная утилизация биологических отходов могут спровоцировать распространение различных заболеваний, — отметил Зиганшин.

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