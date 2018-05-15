Мэр Уфы выступил против прилюдных религиозных жертвоприношений
Мэр Уфы Ирек Ялалов высказался против религиозных жертвоприношений во время мусульманских праздников. Об этом он сказал во время оперативного совещания.
Мэр Уфы Ирек Ялалов высказался против религиозных жертвоприношений во время мусульманских праздников. Об этом он сказал во время оперативного совещания.
— У нас некоторые мечети прямо во дворах жилых домов находятся. Так не должно быть — что люди с балконов домов наблюдают, как льются реки крови. Мы живем в толерантном обществе, поэтому у нас не должно так быть, что одно религии ущемляют права сторонников другой веры. Нужно продумать организацию закрытых мест для этого. Кстати, раньше такого не было, только в последнее врем стали резать животных где попало, — сказал Ирек Ялалов.
На оперативном совещании также был заслушан доклад начальника Управления ветеринарии Башкирии Азата Зиганшина.
— Убой животных в непосредственной близости от жилых домов при большом скоплении людей и несвоевременная утилизация биологических отходов могут спровоцировать распространение различных заболеваний, — отметил Зиганшин.