Мэр Уфы выступил против прилюдных религиозных жертвоприношений

— У нас некоторые мечети прямо во дворах жилых домов находятся. Так не должно быть — что люди с балконов домов наблюдают, как льются реки крови. Мы живем в толерантном обществе, поэтому у нас не должно так быть, что одно религии ущемляют права сторонников другой веры. Нужно продумать организацию закрытых мест для этого. Кстати, раньше такого не было, только в последнее врем стали резать животных где попало, — сказал Ирек Ялалов.