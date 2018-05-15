День семьи в Башкирии будет сокращенным по желанию работодателей

Таким образом прокомментировали в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии ранее озвученную инициативу. Акция получила название «Счастливый час». Количество ее участников будет подсчитано позднее, уточнили в министерстве.

Напомним, ранее в Федерации профсоюзов РБ данную инициативу назвали «интересной идеей». Об этом ГорОбзор.ру сказал председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов. Он отметил, что главная загвоздка в том, будет ли оплачиваться время работникам, которых хотят отпустить пораньше в этот день.