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09:52 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

День семьи в Башкирии будет сокращенным по желанию работодателей

День семьи в Башкирии будет сокращенным на 1 час рабочим днем по желанию работодателей.

Таким образом прокомментировали в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии ранее озвученную инициативу. Акция получила название «Счастливый час». Количество ее участников будет подсчитано позднее, уточнили в министерстве.

Напомним, ранее в Федерации профсоюзов РБ данную инициативу назвали «интересной идеей». Об этом ГорОбзор.ру сказал председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов. Он отметил, что главная загвоздка в том, будет ли оплачиваться время работникам, которых хотят отпустить пораньше в этот день.

Как ранее сообщал ГорОбзор.ру, министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова в январе текущего года на встрече с представителями электронных региональных СМИ озвучила предложение сократить рабочий день на 1 час в этом году в День семьи. Отметим, что к акции присоединился коллектив редакции ГорОбзор.ру. Сотрудники, зарегистрировавшие законный брак, уйдут с работы сегодня на 1 час раньше.

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