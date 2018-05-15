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09:26 (мск), источник: Actualitati.md

Сотни жителей Кишинева останутся без электричества

Сегодня, 15 мая, ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Источник: Actualitati.md

Сегодня, 15 мая, ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 42, 42/1, 42/3, 44, 44/2, 44/5, 44A, 52, 9999, ул. Индепенденций 50B, 52, 54, 54/1 — в период с 09:00 — 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 137A, 141, переулок 31 Августа 141, Букурешть 140/1, Митрополит Петру Мовилэ 4, 5, 6, 6/2, С. Лазо 7 — в период с 10:00 — 17:00.

ул. 31 Августа 78, А. Пушкин 21, Пьяца Марий Адунэрь Национале 1, Штефан чел Маре 999 — в период с 9:00 — 16:00.

ул. Армянская 42, 42A, 44 — в период с 09:00 — 17:00.

ул. Митрополит Варлаам 75,77 — в период с 09:00 — 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Кэрэмидарилор 23−79, 56−94, Л. Ребряну 38/1, Мовилень 1−51, 2−32, Св. Параскива 9−27, Узинелор 75 — в период с 09:30 — 17:00.

ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Л. Ребряну 22−38, 31, 49−125, Св. Параскива 22 — в период с 09:20 — 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Б. Воевод 8/6 — в период с 09:30 — 17:00.

ул. Буна Вестире 1−11, 2−10, Колина Пушкин 5−27, 6−32, Моара Рошие 4/2, 2/3, П. Рареш 28/1, 39/1, З. Арборе 8, 9, 10 — в период с 09:00 — 17:00.

ул. Д. Рышкану 9/1 — в период с 09:10 — 17:10.

Сектор Буюканы:

ул. В. Коробан 1−37, 2−32, Н. Бэлческу 1−23, 2−32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1−13, 2−6 — в период с 08:00 — 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в районах Анений-Ной, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень.

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