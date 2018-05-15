Сибирские ученые: Новый ледниковый период наступит нескоро

Источник: Sibnovosti.ru

Палеоклиматологи из института геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН, Новосибирск предполагают, что в обозримом будущем глобальное обледенение человечеству не грозит. Однако локальные полосы холода могут застать уже наши внуки.

Ученые всего мира пытаются моделировать климат будущего, исходя из периодических событий прошлого. Но достоверные сведения о температуре появились только в 1724 году, когда немецкий ученый Габриель Фаренгейт предложил единую шкалу измерений. О состоянии атмосферы в более отдаленном прошлом можно судить только по косвенным признакам. Одним из них являются так называемые лёссово-почвенные отложения. Лёсс — это осадок из золовой пыли, который накапливался в ледниковые периоды. Когда происходило глобальное похолодание, из-за большой разницы температур между полюсом и экватором поднимались шквальные ветра, поднимавшие в воздух сотни тонн почвы. Подобные отложения, соответствующие теплым периодам, менее мощные.

— Самые точные и достоверные данные об изменениях климата можно получить за последний отрезок существования Земли, приблизительно за 30 миллионов лет. Мы занимаемся как раз этим интервалом. В Западной Сибири находятся многочисленные разрезы, по которым можно реконструировать климат прошлого, — говорит заведующий лабораторией геологии кайнозоя, палеоклиматологии и минералогических индикаторов климата ИГМ Владимир Зыкин.

Толщина таких слоев в Западной и Средней Сибири достигает 150 м. Учение считают, что эта запись климатических структур — одна из самых полных в мире. По предварительным данным исследования, которые публикует издание «Наука в Сибири», глобальное похолодание наступит на Земле нескоро.

— Говорить, что в ближайшее время современная межледниковая эпоха закончится и наступит крупное оледенение, нет никаких оснований. Она еще будет продолжаться более 30 тысяч лет, — считает ведущий научный сотрудник ИГМ Валентина Зыкина.

Однако, подчеркивают исследователи, внутри каждой ледниковой и межледниковой эпохи чередуются более мелкие периоды потепления и похолодания. Продолжительность их составляет около 200−300 лет. Сейчас, по словам ученых, Западная Сибирь находится в фазе потепления климата.

Но с чем это связано, достоверно неизвестно, подчеркивает Владимир Зыкин. По его мнению, принятая официально точка зрения на причины потепления, как отклик на увеличение углекислого газа в атмосфере, не объясняет многие происходящие природные процессы.